Je ploskovická odbočka na silnici z Trnovan skutečně nebezpečná, nebo ne? Na toto téma se rozpoutala na Facebooku Deníku diskuze pod naším článkem. Ten byl o dlouholeté snaze vedení Ploskovic rozšířit tady silnici a vybudovat na ní odbočovací pruh.

Jaroslav Balvín, Litoměřický deník | Foto: Deník

Odbočka do Ploskovic na hlavním tahu z Litoměřic do Úštěku je problematická tím, že shora silnice na ni není vidět. Pokud to tam svištíte jako kdekdo, můžete zaregistrovat odbočujícího před sebou, až když je pozdě.