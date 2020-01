Komentář Michala Dvořáka: Sousedská pospolitost zmizela s příchodem televizí

Jezdím na chalupu do malé vísky. Necelých 80 hlav, náves jako dlaň, kokrhání před rozbřeskem. A na té maličké návsi – jak mi vyprávěl jeden ze starousedlíků – se prý kdysi večer co večer setkávali místní a usrkávajíce z kafáčů či lahví, vyprávěli si o tom, co jim den dal a vzal.

Editor Deníku Michal Dvořák. | Foto: archiv