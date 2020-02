Minulý týden otevřel Památník Terezín ve městě novou expozici. V bývalém vážním domku, ke kterému vedla vlečka z nedalekého bohušovického nádraží, začínaly i končily veškeré transporty terezínských vězňů. Celá nová výstava jim je proto věnována.

Michaela Rozsypalová, Litoměřický deník | Foto: Deník/Karel Pech

Mezi dobovými fotografiemi, historickými fakty a dokumenty, které přibližují mechanismus transportů, nechybí ani úryvky z deníků židovských obyvatel ghetta. „Dnes v noci jsme jeli přes Prahu. Stáli jsme tam prý hodinu. Nevím o tom. Spala jsem. Bylo to tak lepší. Maminka má horečku. Podle teploty asi 39 stupňů, nemohou jí pomoci. Léky mám v kabele, a ta je, kdo ví kde. Kdyby ta děcka neřvala. To není pláč, to je řev a ještě nepřestal od včerejšího rána. Muži se hádali. Prali. Rdousili. A ty hysterické ženské! Nemáme vodu. Zase stojíme. To už snad je Ostrava podle komínů. Ať nás už pustí ven, ať je to kdekoli,“ zapsala si do deníku tehdy 14letá Zdenka Müllerová, jež byla deportovaná v roce 1944 do Osvětimi. Podobných smutných úryvků ze vzpomínek na hrůzy holocaustu je na výstavě více.