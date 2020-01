Spolek se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek. Většinou těch, jež stojí na okraji zájmu společnosti nebo o památky, které byly zdevastovány za minulého režimu. Společným prvkem památek spolku Omnium je hlavně jejich mimořádně havarijní stav.

Torzo zvonice je posledním zbytkem kostela, připomínaného poprvé v roce 1374. Ten byl v polovině 18. století zbourán a dochovala se z něj právě jen zvonice. Nový barokní kostel poté vyrostl opodál, ale zvonici nepřežil. Byl zbourán v 70. letech minulého století.

Přestože byla zvonice vyhlášena kulturní památkou a její údržba stála nemalé peníze, vzala za své na konci roku 2002, kdy se její podstatná část zřítila. Střep věže byl pak zpevněn výdřevoua táhly.

Spolek, který zvonici získal, čeká nyní dlouhá cesta. Prvním krokem bude vyjádření statika. Poté se uvidí jak s památkou dál. „V plánu je sanace zbylého torza a postupná obnova zvonice,“ řekl za Omnium Jakub Děd.



Náklady budou jistě obrovské. Někomu se to může zdát jako zbytečně vyhozené peníze, které by bylo vhodnější použít jinak, než na záchranu polorozpadlé stavby.



Na druhou stranu záchrana památek, jež jsou součástí naší historie, má smysl. To, jak se k dědictví našich předků chováme, je odrazem kultury celé společnosti. A lidé, kteří se obnově dávno odepsaných památek věnují, by si zasloužili mnohem větší podporu a obdiv, ale také více mecenášů.