Na organizaci se v okresním městě podílely místní neziskovky, které lidem bez střechy nad hlavou pomáhají každodenně. Na Noc venku pozvali širokou veřejnost, s tím, aby vyzkoušela, že čistá postel a ranní sprcha není pro každého samozřejmost, a že existuje ještě život na ulici.

Pár desítek lidí to nakonec heclo a i přes nepříjemný déšť do centra, kde se akce konala, přišlo. A někteří si venku na dlažbě zkusili i přespat. Ti, kteří si ve škole nebo v práci nevzali na druhý den volno, toho možná zpětně litovali. Vytvářet hodnoty, když jste rozlámaný, nevyspalý a vymrzlý, nejde tak snadno.

Mnohem snadnější ale bylo pro mnohé z tepla domova komentovat život bezdomovců a nešetřit přitom lidovými soudy.

„Takový lidi bych nikdy nepodporoval, mají nohy i ruce a můžou pracovat,“ napsal k tématu na sociální síť naštvaný čtenář.

Samozřejmě, většina bezdomovců je závislá na alkoholu nebo drogách a nemá žádný zájem se do společnosti jakkoli zařadit. Podle mnohých jsou to jen hloupí alkoholici a feťáci. A většinou si za svou situaci můžou sami.



Jenže hranice mezi spořádaným životem a tím na ulici, kdy přespávátena nádraží, je velmi tenká. Nikdy nevíme, kdy se na druhé straně ocitneme, třeba vlivem psychické poruchy nebo závislosti, kterou není těžké si vypěstovat. Cesta do začarovaného kruhu je otevřená.



Záleží jen na nás, zda budeme lidi bez domova přehlížet a opovrhovat jimi nebo se jim snažit pomoci na jejich cestě ven.