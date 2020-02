Změnami k lepšímu prošly také školní jídelny. Více než dvacet let staré vzpomínky na školní obědy, kde v pravidelné nabídce byla například zelenohnědá hmota připomínající cokoli jiného jen ne hrachovou kaši, maso v segedínském guláši prorostlé tak, že přes něj bylo vidět na dno talíře nebo teplé mléko se škraloupem, z něhož se zvedal žaludek jen při pomyšlení, jsou už naštěstí minulostí.

V dnešní době je ve školních jídelnách situace už naštěstí jiná. Hrachovou kejdu s debrecínským párkem už tam většinou děti k obědu nedostanou. Ale stejně kuchařky do dětí zdravé luštěniny dostat musí. Záleží však na tom, jak přípravu jídla pojmou, aby dítka zaujalo. Máme tu v okrese, konkrétně v Lovosicích, školní jídelnu, která získala certifikát, že je zdravou školní jídelnou. Je dokonce jediná v Ústeckém kraji. Cesta k titulu byla dlouhá a plná nutných změn, ale podařilo se. Za úspěchem stojí podle ředitelky lovosické jídelny celý kolektiv, kdy každý ví, co má dělat, aby uvařená jídla byla co nejkvalitnější.

Na druhou stranu stále existují školní jídelny, které, ač s nejnovějším doporučením ministerstva zdravotnictví, vaří podle zažitých receptů. Je jasné, že se nikdy nemohou trefit do chutě všem a děti mají mlsné jazýčky. Jak si ale vysvětlit, že doma připravenou hrachovou kaši dítka spořádají a ve škole jí stále nemohou přijít na jméno?