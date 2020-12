Chybět na některých z nich nebude ani zábavní pyrotechnika, jež je pro řadu lidí se silvestrovským veselím neodmyslitelně spjatá. Potvrzují to i její prodejci, kteří hlásí velký zájem a poslední dny tráví vyřizováním objednávek a jejich vydáváním přes okénko. Své krámky totiž musí mít uzavřené.

Se stejnou jistotou s jakou úderem půlnoci přichází vřava v podobě menších či větších ohňostrojů, vyrážejí v tu dobu na pomoc do terénu těm méně šikovným také záchranáři.

Jen loni v Ústeckém kraji zasahovali u desítky případů. Na Litoměřicku vyjeli například ke staršímu muži, kterému krátce po půlnoci v ruce explodovala takzvaná římská svíce. Výsledkem bylo závažnější poranění ruky a částečná ztráta prstů.



I když pyrotechnika k Silvestru patří, měli by si lidé, kteří si ji nedokážou odepřít, alespoň více než kdy jindy dávat větší pozor, jak s ní nakládají. Při zhoršující se epidemiologické situaci je to zbytečné přidělávání práce zdravotníkům, kteří by si zasloužili spíše odpočinek.