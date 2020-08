Brání tomu totiž platná vládní nařízení. Jejich návštěvnost totiž značně přesahuje stanovený limit tisícovky lidí. A zajistit pevné sektory, které by větší účast rozdělením příchozích povolily, je pro organizátory nereálné. „Těšíme se v příštím roce,“ vzkazují proto lidem.

Avšak ani odborníci na slovo vzatí si netroufají s jistotou říci, jaká bude napřesrok epidemiologická situace. Někteří se ale shodují, že koronavirus tu s námi zůstane a budeme se s ním muset naučit žít. Rušení velkých akcí tak lze do budoucna opět očekávat.



Bohužel s tím přichází o výdělek řada lidí. Ať už účinkující umělci nebo stánkaři, ale také obce, jenž získávají peníze z pronájmu prostor. Bylo by tedy na místě, aby vláda nařizující opatření, která velké akce znemožňují, pořadatelům z nesnází pomohla. Třeba tím, že podpoří alespoň akce menší, ale o to četnější.