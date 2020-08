Je to rozumný krok k oživení trhu a zvýšení odbytu masa z mnohdy přemnožené zvěře.

Jedno z míst, kde si lidé mohou předem objednané daňky, srnce nebo divočáky od lesníků koupit, se nachází také na Litoměřicku. V bývalé kanceláři lesní správy v Bílém Újezdu u Velemína dostanou zákazníci zvěř přímo z lesů a luk v okolí.

Výhodou jsou poměrně příznivé ceny a fakt, že zvířata neputovala stovky kilometrů z výkrmny na jatka a až poté do obchodů. Naproti tomu ale lesníci prodávají zvěřinu celou a v kůži. Je pouze vyvržená a veterinárně vyšetřená. Právě to může být pro běžného spotřebitele, který disponuje malou městkou kuchyní, značně limitující. Problém mu nastane se zpracováním i následným uskladněním většího množství masa. Pultový mrazák doma zkrátka každý nemá.

Jako další krok, jak zaujmout větší skupinu zákazníků, by mohla být nabídka už částečně naporcovaného masa. To už by však vzhledem k byrokracii i k práci navíc přiblížilo ceny zvěřiny těm velkoobchodovým. Pokud by ale stát myslivcům i lesníkům nastavil přijatelné mechanismy, díky kterým by byl prodej už opracované zvěřiny jednodušší, tak by z toho mohli profitovat jak oni, tak i koncoví spotřebitelé.