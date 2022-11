Zdroj: DeníkCo letošní volby ukázaly? Hlavně opět potvrdily nechuť lidí volit. Nízká volební účast v komunálkách v okresním městě Most (32 %) a v druhém kole senátek (13 %) není dobrý signál.

V době, kdy demokratické státy čelí autoritářskému Rusku, musí i v regionech mimo Prahu sílit důvěra ve svobodný výběr samospráv. Když volené orgány stojí dlouhodobě na vůli menšiny, demokracii to oslabuje. Potenciální tyrani si pak mohou myslet, že lidem je vše jedno, i krutovláda.

A pak je tu tajné hlasování. To je samozřejmě správné, ale je opravdu tajné? Když volič odejde za plentu a pak hodí do urny vybraný hlasovací lístek, nepoužité obvykle hodí ve volební místnosti do koše. Když volíme zastupitele na jedné plachtě, odpad nevzniká, ale u volby senátora či prezidenta v druhém kole končí v koši jen jeden lístek s nevybraným kandidátem.

Koš není zavřený jako urna, takže kdokoliv v místnosti může nahlédnout, jak jsme volili. Nelze podezírat členy okrskových volebních komisí, že by to dělali, ale vyloučit to nelze. Zvědavost, jak volil někdo známý, může být velká. Proto je lepší házet odpad do popelnic nebo opatřit koše u uren zapečetěnými víky. Nové voliče to nepřiláká, ale volby budou tajnější, tedy regulérnější.