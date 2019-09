Na stole jsou dvě varianty: že si kraj vezme jenom ty, které byly v uplynulých letech opraveny za půl miliardy, anebo s nimi rovnou i ty, na které se zatím žádné peníze sehnat nepodařilo, a chátrají. Včetně Žižkových kasáren, která jsou na tom pravděpodobně úplně nejhůř.

Podle oficiálních proklamací si je vedení kraje vědomo toho, co je nabíledni: že město velikosti Terezína s omezeným rozpočtem se o památky prostě postarat nemůže. Všichni ale pro nebudou. Krajská opozice se už nechala slyšet, že není šťastné zřizovat pro tento účel další příspěvkovou organizaci v době, kdy má pomalu končit konjunktura ekonomiky. Ostatně ani hejtman nezapomněl dodat, že pro kraj je podstatné, aby se do pomoci Terezínu zapojil také stát.

Je také pravděpodobné, že se ozvou sami Terezínští. Mohlo by jim vadit, že se jejich radní, teď už i s podporou zastupitelů, chtějí zbavit opravených objektů, které do města přitahují turisty. Je ale potřeba vidět dál než za roh: za pár let by se do nich muselo znovu investovat. Tím, že památky převezme kraj, případně stát, z města přece nezmizí. Kraj i stát mají větší prostředky i možnosti, jak o ně pečovat a jak za nimi do Terezína přivézt ještě víc turistů, kteří u místních nechají peníze.

S tím ale souvisí i to, že by bylo lepší, aby došlo k převzetí všech památek. Jak správně připomínají terezínští radní, s celým komplexem památných pevnostních objektů se bude lépe pracovat. A to nejen z hlediska marketingu cestovního ruchu, ale i v žádostech o evropské dotace. Byla by navíc ostuda, kdyby se kraj nebo stát přihlásily pouze o to „hezčí“, a starost o chátrající Žižkova kasárna nechaly nadále na Terezínu, který na to prostě nemá.