Radní, úřednice i strážník – preventista chtěli od rezidentů poradit především v tom, jak naložit se zpustlým dětským hřištěm. Na něj přes vzrostlé křoví není vidět a omladina tam dělá nepořádek.

Prý kdo přijde z noční a chce si odpočinout, nemá šanci. Podobné nářky jistě pochopí každý, komu někdy po těžké práci zapovídaly sladký spánek vulgární výkřiky za oknem. Tady je to na denním pořádku. Stejně jako obaly od chipsů a vypité plechovky, kterépo sobě junioři nechávají na zemi.

Jenže jak upozornili rezidenti, kteří mají potomky ve věku mladých hulvátů: Mají tu ty děti vlastně možnost dělat něco jiného, než se poflakovat na ulici?

Lidé pak přišli s dvěma návrhy, jak vnitroblok upravit. Jedni by byli pro kompletní zrušení dětského hřiště včetně redukce jakéhokoli mobiliářea s pouhým ponecháním zeleně. Druzí by radši zcela nové hřiště i s „luxusními“ prvky venkovního fitness, známého jako workout.



Pokud ale ve vnitrobloku nakonec nic nezůstane, mládež se nejspíš uklidído blízkého průchodu v pustnoucím panelovém komplexu a bude zevlovat tam.



Proto je lepší druhá varianta. Jestliže sem skutečně budou víc vyjíždět hlídky městské policie, jak slíbil její zástupce, a umístěná kamera bude co k čemu, k obávanému vandalismu by tu docházet nemělo. A děti konečně budou mít kde si hrát. I na Středu. Že si právě workoutu junioři cení, dokazuje jejich častá přítomnost na moderním hřišti tohoto typu na Střeleckém ostrově.