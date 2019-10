Bývá trnem v oku. Řeč je o terezínském Domově se zvláštním režimem. Místní občas žehrají na to, že tamní klienti s duševním onemocněním dělají ve městě problémy. Třeba že pijí na veřejnosti nebo žebrají, což město zakázalo vyhláškou.

Jaroslav Balvín, Litoměřický deník | Foto: Deník

Proto by možná někdo nejradši, aby se tato „ostuda“ z města s dosud nenaplněným masovým turistickým potenciálem odstěhovala. Ostatně Domov zřizuje Praha a jeho klienty jsou původně skoro výhradně lidé, které do Terezína poslala tamní psychiatrická léčebna v Bohnicích. Slyšet bývá i to, ať je aspoň nepouští ven.