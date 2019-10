Vzorem svým mladým svěřencům rozhodně nejsou. Řeč je o rozhádaných lídrech a trenérech dvou basketbalových klubů v Litoměřicích. Osobní antipatie a vzájemné naschvály jsou mezi Slavojem a Slovanem podle všeho vleklé.

Teď ale vykulminovaly v nestandardní situaci. Na dvě desítky dívek přešlo ze Slovanu do Slavoje. Tam ale můžou jen trénovat, nikoli už hrát. Přestup totiž šéf Slovanu nepodepsal, a bez toho nejede vlak. Dívkám tak uteče celá sezóna. Bez možnosti utkávat se s jinými týmy přicházejí o příležitost sportovně růst. Můžou za tu patálii ony? Ne, zodpovědnost je na straně trenérů a šéfů klubů. Měli se nejprve dohodnout, a až potom přistoupit k změnám. K tomu ale nedošlo a rodiče dívky začali posílat do Slavoje bez dohody. To, že tam odešel i jeden trenér Slovanu, na věci vůbec nic nemění.