Celkem 221 nehod zavinili od ledna 2019 do konce roku 2021 na komunikacích v Ústeckém kraji chodci. K některým karambolům přitom došlo úplně zbytečně. Jen proto, že se někteří chodci cítí neohrožení, nezranitelní. Říkají si možná: Já jsem chodec, kdo je víc? To je ale špatně. Za střet s autem a těžká zranění tento názor některých chodců nestojí.

Znáte to. Jedete v černočerné tmě, nebo teď na podzim navíc v mlze, vidíte jen na pár metrů, ve vteřině se strašně leknete. Minete totiž jen o pár centimetrů chodce. Nejde ani moc u krajnice, má na sobě černé oblečení, v pohodě si vykračuje. Ani neuhne. Jako třeba před pár dny při noční cestě z Kadaně na Podbořany. Proč? Proč si nevezme reflexní pásku, která se rozdává na každé preventivní akci zdarma? Proč si nevezme alespoň jeden kus oblečení světlejší? Nebo, když slyší auto, alespoň trochu neuhne? Nemyslí…

Nebo ve městě. Opravuje se dům na jedné straně ulice, zákazová značka pro chodce, oplocení, prosba, aby přešli na druhou stranu, kde je také chodník. Pár metrů. Jenže, zase se najdou chodci, kteří neohroženě kličkují na rušné silnici, kde navíc může být kvůli stavbě trochu zmatek. Doslova skáčou pod kola autům na silnici, i když je naproti chodník. Jako třeba každý den a každou chvíli u žateckého muzea. Nemyslí…

A to už vůbec nemluvím o těch, kteří v noci chodí po silnicích, i když jsou po obou stranách chodníky. Silnice jsou podle nich přece lépe osvícené. Co na tom, že tam jezdí pár tvrdých plechových překážek…

Někteří chodci prostě nemyslí. Nebo si myslí, že se jim nic nemůže stát. Jsou to neohrožení piráti silnic chodící pěšky. A je to zbytečné. Stojí to životy, léčení zranění. Chodci, vy, kteří to děláte, zkuste se zamyslet. Řidiči, dávejte, nyní, když je dříve tma, ještě větší pozor. A chodci, kteří to neděláte, velké díky!