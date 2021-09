Hynek Dlouhý | Foto: Deník

Když usedám za volant, už je tma. Čeká mě cesta přes město, asi pět kilometrů, do nedaleké zahrádkářské kolonie. Pustím si rádio a v klidu vyrazím. Klid mě ale přejde hned u parku. V tamním zatáčkách potkám cyklistu. Bez světla, v černém… Minu ho. Ani si nestačím pořádně zanadávat a když odbočuji směrem ke kolonii, je tu další. Tenhle má sice alespoň barevnou bundu, ale ve tmě by stejně nebyl vidět. Je štěstí, že ho potkávám na osvětlené křižovatce. A do třetice, další upaluje po silničce mezi zahrádkami…