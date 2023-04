Ilustrační foto | Foto: Deník/Attila Racek

Česká pošta naprosto brutálně zaspala dobu a ustrnula. Zatímco mnozí mluvili o Česku jako o country for future, tedy zemi pro budoucnost, tak na České poště dodnes používají jehličkové tiskárny, což je historický relikt vhodný do muzea. Bývalý ministr školství Ivan Pilip se na Twitteru zcela vážně ptá, na co vlastně člověk s bankovním účtem a datovou schránkou (tedy tím, co může mít úplně každý) potřebuje Českou poštu? „Kdy jste naposledy byli na poště?“ táže se a odpovídajícím se snaží dokázat, že na poštu nemusí. Dokazuje tím, že je zcela mimo realitu.

Klasické poštovní služby jako posílání balíků sice skutečně zastoupí soukromé subjekty jako PPL či DHL (což je mimochodem taky krystalická ukázka, jak si Česká pošta nechala vyfouknout kus svého trhu), ale znám spoustu důchodců včetně rodinných příslušníků, kteří si na poštu chodí pro peníze.

Jednak je to tím, že jsou na to zvyklí a jednak je to jistou počítačovou negramotností. Ano, stále jsou lidé, které internet a tedy i internetové bankovnictví minulo. Navíc ne každý občan je (zatím) povinný mít datovou schránku, takže ti kteří ji mají nemohou pomocí datovek komunikovat s těmi, kteří ji nemají.

Mimochodem provozováním datových schránek je pověřená Česká pošta, takže i tady hraje svou roli. Stejně jako fakt, že mnozí podnikatelé využívají Czechpoint, který je kromě některých úřadů umístěný i na poštách. A v neposlední řadě zajišťuje pošta poštovní služby jdoucí ze zahraničí, což ví každý, kdo si někdy nechal poslat balík z Číny (a že nás takových je), neboť tamní ceny výrobků jsou z těmi evropskými nesrovnatelné. Člověk si rozmyslí, zdali si koupí kryt na telefon za dva dolary, což je necelá padesátikoruna, a nebo za několik stovek.

Česká pošta je ukázka toho, jak se dá zaspat doba, podcenit užitečnost instituce, svěřit vedení lidem, kteří se na to nehodí. Jednou se o České poště bude mluvit, dost možná už mluví, jako o ukázkovém příkladu státního podniku, který zaspal dobu a v současnosti je naprosto mimo realitu. Místo země pro budoucnost je ukázkou země minulosti. Místo moderních služeb se vám na přepážkách snažili vnutit los a dokonce byly dámy za sklem odměňovány podle množství prodaných omalovánek.

Česká pošta, stejně tak jako České dráhy, jsou službou občanovi i v místech a oblastech, o který zas až tak komerční zájem není. V případě analogického příkladu s drahami to je zajištění dopravní obslužnosti do okrajových vesnic. V případě pošty je do doprava balíků ze zahraničí. Myslím, že čínský Aliexpress využívá výhradně služeb České pošty.

Základem změny je hluboká modernizace služeb České pošty, která zatím z pohledu občana dosáhla akorát toho, že dopisy budou putovat delší dobu a důchodci si se složenkami budou muset chodit či jezdit o něco dál. O práci přijdou pošťáci pěšáci. Manageři zřejmě zůstanou.