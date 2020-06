Zatímco ten původní a letos už dvacetiletý Altros Rockfest se kvůli organizačním problémům stěhuje z Lovosic do zámeckého parkuv Roudnici nad Labem, ten nový – s názvem Altros LOVO Rockfest se bude konat na místě toho původního, tedy na lovosické Osmičce, kde si jeho pořádání pod křídla vzalo město a tamní centrum kultury.

Podle organizátora „starého Altrosu“ Honzy Štoka nebylo konání festivalu na obvyklém místě letos reálné. „Podmínky a jednání lovosické radnice, jíž pozemek patří, byly pro tento výroční ročník neakceptovatelné. Domluvili jsme se proto se společností Říp, která nám umožnila festival realizovat právě v Roudnici,“ vysvětlil Štok, který festival řídí už deset let.

Fanouškům tak nezbývá, než si mezi oběma akcemi vybrat. Pravdou je, že oba dva festivaly slibují slušný program. Nicméně řada skalních příznivců tradičního Altrosu už nyní avizuje, že zamíří raději do Roudnice. Těžko říct, co pořadatele „nového Altrosu“ vedlo k tomu, aby festivalu dali skoro stejné jméno. Jak je v diskuzích na sociálních sítích vidno, lidé se obalamutit nedají a jeho návštěvnosti to ve výsledku nemusí prospět. Přitom namísto „truc podniku“ stačilo vymyslet nové akci i nový název a bylo by po starostech. Každý z festivalů by si jistě své publikum našel.