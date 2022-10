Ještě nedávno přitom platilo, že o populistickou a k Rusku inklinující SPD se nikdo příliš nechtěl špinit. Spojení s ní patřilo do stejné kategorie jako spojení s komunisty, případně jinými extrémisty. Postupem času ale toto dogma přestalo platit. Alespoň pro hnutí ANO, které uzavřelo koaliční dohodu s SPD hned v několika městech v Ústeckém kraji. Zajímavostí je, že například v Děčíně budou členy za stranu Tomia Okamury hned dva bývalí sociální demokraté. Jeden z nich, Jaroslav Foldyna, dokonce byl v této straně místopředsedou.

Nesplnitelné sliby z billboardů pomohly SPD i v Roudnici a Litoměřicích

Ústecký kraj je velmi často jakousi laboratoří, ve které politici zkouší, co vše voliči vydrží. Zcela odlišně se ke koalicím s SPD postavila ODS a UFO v Ústí nad Labem, kde dva dnes již bývalí členové těchto uskupení právě do takové koalice šli. Je tak možné, že hnutí ANO vypouští zkušební balónky, jak na podobné koalice budou jeho voliči reagovat. A to především s ohledem na možnou koalici po příštích sněmovních volbách, která by podle některých průzkumů mohla již dnes vynést obě strany do vlády.

Andrej Babiš a Tomio Okamura si přitom v mnoha věcech notovali již v minulém volebním období a po loňských volbách je jejich časté souznění ještě více patrné. Oba spojuje autoritářské vládnutí ve straně, oba se velmi často vymezují proti Evropské unii. A oba dva cílí na podobnou sortu voličů. Pokud se jim koalice na severu osvědčí a neprojeví se negativně na preferencích, špatných osobních vztahů není třeba se bát, může spolupráce z Ústeckého kraje předrýsovat spolupráci také ve Strakově akademii.