Glosa Kateřiny Perknerové: Vrchní personalista

Chápu, že je těžké někoho vyhodit z vlády za předbíhání ve frontě, ale premiér Andrej Babiš to v případě Vladimíra Kremlíka udělat měl. S člověkem, který se v ministerském křesle ledva ohřál a už se ozdobil cedulkou VIP, aby mohl na Žofíně přednostně uctít památku Karla Gotta, není něco v pořádku. Potvrdilo se to v pondělí ráno, kdy sebevědomě tvrdil, že nemá důvod se bát o premiérovu podporu a ve funkci ministra dopravy chce pokračovat. Odpoledne už věděl, že se ho předseda vlády s notnou dávkou naštvanosti zbavil. Mohla za to předražená zakázka na elektronické dálniční známky.

Foto: Deník