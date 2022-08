Teď se posuňme do Braunau am Inn, kde se roku 1889 narodil Adolf Hitler. Ten k tomu, aby proslul jako diktátor, žádnou přezdívku nepotřeboval. Ač původem Rakušák, stal se německým kancléřem a jako Vůdce nakonec 2. světovou válku prohrál.

Znovu připomeňme, že jeden pocházel z Gruzie a druhý z Rakouska, ale všichni víme, že komunismus do světa zavedlo Stalinovo Rusko a nacismus Hitlerovo Německo. Tolik k historickému úvodu o němž jsem si myslel, že není potřeba. Mýlil jsem se.

Na okupaci v roce 1968 reagovali vojáci v Litoměřicích změnou přísahy

V rámci nedělního smutného výročí napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem, který to všechno řídil, jsem se z mnoha stran dočetl, že nás napadli hlavně Ukrajinci. Prý proto, že Brežněv, který tehdy SSSR vládl, byl Ukrajinec a vojska byla hlavně ukrajinská. Tenhle nesmysl poslal do světa v roce 2018 český komunista Vojtěch Filip v rozhovoru pro britský The Guardian. Ostatně psali jsme tehdy o tom i v Deníku.

To, co v roce 2018 vypadalo jako bizár, který si zasloužil buď odsouzení za falšování historie, nebo ignorování, se v roce 2022 stalo memem útočícím na hrubou neznalost. Operace Dunaj, jak se invaze do Československa v srpnu 1968 nazývala, nebyla nic jiného, než speciální operací SSSR, která se aktuálně odehrává nyní na Ukrajině. Zbytek Varšavské smlouvy byl jen fíkovým listem přikrývajícím nahotu Moskvy.

Podobná invaze se měla pod názvem Operace Krkonoše odehrát v roce 1980 v Polsku, ale sovětské vedení ji nakonec odvolalo. Opět mělo jít o akci „jednotné Varšavské smlouvy“.

Důležité je zdůraznit, že jak operaci Dunaj, tak operaci Krkonoše a samozřejmě i "speciální operaci" naplánovali a připravovali v Moskvě. Přesto se zas a znova vynořuje mem o Ukrajincích, kteří napadli v roce 1968 Československo. Je to stejně hloupé, jako kdyby se mluvilo o rakouské a gruzínské národnosti dvou největších rivalů druhé světové války. V tom případě by to vypadalo tak, že druhou světovou válku zahájili Rakušané a vyhrála ji Gruzie.