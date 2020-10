Z původně plánovaného poklidného setkání s maximálním povoleným počtem pěti set účastníků se jich do Prahy sjelo na dva tisíce. Ještě před konáním demonstrace na sociálních sítích svou účast na ní potvrzovali i lidé z Litoměřicka. Naštvanost na vládu a její proticovidová opatření, která mají negativní dopady na životy celé řady lidí, je pochopitelná. Nesporné je také to, že každý má právo svůj postoj veřejně vyjádřit.

Organizátoři ze spolku Hnutí občanské nespokojenosti však udělali chybu, když kývli takzvaným aktivním fanouškům fotbalových a hokejových klubů na to, aby se demonstrace mohli účastnit společně s nimi. „Berou to jako šanci dokázat, že nejsou jen primitivové, co se umí jen vzájemně mlátit a dělat bordel,“ přimlouvali se za radikální fanoušky organizátoři.

Jenže podle policie právě radikálové možnost demonstrovat zneužili a po ukončení akce vyvolali nepokoje. Vzduchem létaly dlažební kostky, petardy i výpary ze slzného plynu. Výsledkem byli zranění na obou frontách a pohotovost záchranářů, kteří měli plné ruce práce s ošetřováním.

A zatímco na Staromáku probíhal pouliční boj demonstrantů s policií, v nemocnicích po celé zemi probíhal každodenní boj o životy pacientů s covidem. Demonstrace, která vyústila ve zbytečnou bitku, se tak nestala demonstrací svobody, ale demonstrací bezohlednosti.