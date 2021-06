Propadlá střecha, chybějící skla v okenních tabulkách, rozjíždějící se klenba v horním patře. Zkáza Žižkových kasáren v Terezíně dál pokračuje. Státem chráněná památka patří mezi největší bývalé vojenské objekty a je také nejvíce poškozená. Problémem jsou ale peníze.

Jen samotná stabilizace, která by další devastaci zabránila, by si vyžádala desítky milionů korun. Kompletní rekonstrukce by pak vyšla na miliardu.

Pro třítisícový Terezín je to suma astronomická a bez pomoci státu se neobejde. Sice už loni v létě vznikla meziresortní skupina, která se obnovou celkem čtyř terezínských objektů má zabývat, konkrétní kroky a řešení ale zatím ministerstva na stole nemají.

Přitom času na záchranu tohoto objektu nevyčíslitelné historické i architektonické hodnoty už příliš mnoho nezbývá.