Poznámka Zdeňky Studené k problematice VPP

„Jak mám sehnat práci, když jsem Rom a nemám praxi. Kde ale získám praxi, když jsem Rom a nemám práci,…“ To je koloběh otázek, které nás v současných dnech bombardují v televizních reklamách. Mnohým z nás to, jak se říká, leze na nervy. Potíž je ale v tom, že tuto otázku si dnes klade více lidí, než si myslíme. Nejsou to jen Romové, ale i zdravotně postižení a řada dalších, často schopných lidí, kteří se ocitají v takto začarovaném kruhu.

Na Úřadu práce pak slýchají: „Nemáme, nedáme! Leda, že byste…“ Šli na veřejně prospěšné práce, vydělat si nějakou kačku. I tyto práce se ale brzy stanou nedostatkovými, naplní–li se obavy starostů. Vznikne další začarovaný kruh: „Chceme pracovat jako VPP – Nechceme zaměstnávat VPP!“ Pak už nás čeká jen nepořádek v ulicích a spousta založených rukou, které nemají do čeho píchnout.