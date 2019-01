Poznámka Iva Chrásteckého k rekonstrukci roudnického gymnázia

O rekonstrukci za 24 milionů, která nakonec po prázdninách nepustila do domovských lavic ani jednoho studenta roudnického gymnázia, jsme v Deníku informovali několikrát. Nedivím se ani zastupitelům, ani profesorům, ani studentům, že jsou nespokojení. Komu by se líbilo fungovat řadu týdnů v provizoriu? „Je jisté, že všichni žáci prvního září nastoupí, ale je možné, že některé třídy budou dočasně v jiných budovách,“ řekl Deníku v půli července ředitel gymnázia Miroslav Mann. Situace je ale zcela jiná – studenti se učí po školách ve městě. Všichni. Během oprav se ukázalo, že práce komplikuje a jejich harmonogram prodlužuje stáří budovy gymnázia. Za zdržení je tedy odpovědný barák. Bylo by v napjaté atmosféře fajn, kdyby rozhodné stanovisko Roudničanům sdělil ten, kdo vše platí. A to je Ústecký kraj, zřizovatel této střední školy.