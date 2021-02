„Spolu s odborníky z jazykových kurzů Tandem.cz a Univerzity J.A.Komenského jsme vybrali čtyři základní životní situace, v kterých se vám bude hodit konkrétní slovní zásoba a ověřené fráze. První okruh se věnuje momentům na dovolené při ubytování, ať už v hotelu, apartmánu či kempu. Druhý okruh je zaměřený na návštěvu restaurace či kavárny a třetí nákupům pohonných hmot, nebo třeba skipasu. Čtvrtý okruh je specifický a zaměřuje se na kritické situace jako je moment, kdy jste se dopustili dopravního přestupku, nebo jste účastníky nehody,“ popisuje projekt Martin Nevyjel z redakce Deníku s tím, že naučit se základy angličtiny na dovolenou nemusí být záležitost dlouhých měsíců.

Uvědomujeme si, že ne každý den máte chuť jít si koupit noviny do stánku a biflovat se v autobuse slovíčka, že se možná chcete učit na počítači. To vše je možné. Stačí, když budete členy Deník Klubu. Tím získáte přístup ke všem kompletním lekcím angličtiny, a to kdykoliv a odkudkoliv.

„Jak se můžete stát členy Deník Klubu, to najdete na našem webu. Pro digitální předplatitele, kteří si v únoru zakoupí online předplatné na tři, šest nebo dvanáct měsíců, máme slevu 50% na jazykový kurz pořádaný Univerzitou Jana Amose Komenského Praha. Pokud si zakoupíte roční předplatné, můžete v losování získat tento jazykový kurz zdarma,“ dodal Roman Gallo, ředitel redakcí Deníku, který má na starost celoroční projekt Předsevzetí.

Ta pro vás v Deníku připravujeme na každý měsíc roku 2021. Na únor je cílem naučit se angličtinu na cesty, v březnu se zaměříme na zdraví. Sledujte denně tištěný Deník nebo se staňte předplatitelem a učte se naplno s Deník.cz. Celý seriál naleznete na www.denik.cz/jazyky. Předplatné lze koupit ZDE.

Pokud vás angličtina pohltí natolik, že nebudete chtít skončit posledního února, tak nezoufejte. Jakým směrem má pokračovat vaše nejenom anglická výuka, to si můžete vybrat přímo na www.tandem.cz.