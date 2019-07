Zájemcům o práci ve strojírenských oborech se naskýtá v Ústeckém kraji další šance pro uplatnění. V průmyslové zóně Krupka u Teplic, která je dobře dostupná ze sousedních okresů, se letos na jaře zabydlela společnost M+W Products CZ. Podle dostupných informací se chystá do roku 2020 postupně zaměstnat v nových prostorách na 100 pracovníků.

Výrobní program technologií pro zajištění čistého prostředí se stálou teplotou a konstantní vlhkostí mě zaujal natolik, že jsem požádal o prohlídku provozu. Vedení firmy očekává, že do dvou let dokáže při dvousměnném provozu vyrobit měsíčně tisíc ventilátorových filtračních jednotek až v 50 druzích.

Při průjezdu průmyslovou zónou se musím soustředit, abych nepřehlédl směrovky, jež mě zavedou k hostitelské firmě. Zastavím na prostorné parkoviště pro osobní automobily, podobnou plochou disponují i ostatní firmy, jejich provozovatelé předpokládají, že jejich zaměstnanci se budou do práce dopravovat především osobními vozy.

Jednatelka společnosti M+W Products CZ Lucie Weberová mě hned v úvodu upozorňuje, že hala se začíná teprve zaplňovat stroji a potkám se tu nejen s kmenovými zaměstnanci, ale i zahraničními techniky. Poznal jsem to už v prostorách, kde kolegové z mateřské firmy ve Stuttgartu prováděli školení obsluhy výrobních strojů.

Firma hledá pracovníky ze strojírenských oborů

„Nejsme v Ústeckém kraji úplně neznámou firmou, v roce 2015 jsme v krajském městě přestavěli a vybavili běžnou skladovací halu tak, abychom byli schopni plnit v ní náročné výrobní úkoly. Pro pracovní kolektiv to byla zkouška a naši majitelé sledovali, zda při ní obstojíme. Obstáli jsme, a proto máme dnes k dispozici novou halu, do které postupně umísťujeme nejmodernější stroje na řezání, lisování, tvarování a svařování plechových dílců pro konstrukci ventilátorových filtračních jednotek, pro jejichž obsluhu nabíráme nové zaměstnance ve strojírenských oborech, svářeče technologií TIG, pro obsluhu ohraňovacích a CNC strojů a montážních linek. Našim cílem je navázat na třicetiletou tradici výroby ventilátorových filtračních jednotek ve Stuttgartu,“ uvedla Lucie Weberová.

Závod od března najíždí výrobu rámů, provádí rovněž kompletaci jednotek a připravuje je k expedici. První parta asi 40 pracovníků v současné době ladí spolu s německými kolegy výrobní technologie. Dostávají do rukou nejmodernější vybavení v mnohamilionových hodnotách.

Vstupuji do haly o ploše 1 200 metrů čtverečních rozdělené na několik pracovišť. Procházím skladem s vysokými regály, na kterých je vzorně uložen a přesně označen materiál, což jsou především nerezové plechy o různé síle. Už tady si všímám pečlivé kontroly, která provází celý výrobní proces, na jehož konci je produkt opatřený příslušným certifikátem. Největší plochu v hale zaujímají výrobní oddělení. První na řadě je stroj, který umí plech ze zásobníku podle zadaného programu řezat laserem, sekat či razit.

„Po uvedení do plného provozu chceme do pěti let kapacitu tohoto pracoviště zvýšit instalací dvou dalších strojů. Zajímavostí této technologie je on-line napojení na pracoviště ve Stuttgartu, odkud přebírá potřebný program. Opracované polotovary se poté převezou k dvěma ohraňovacím lisům, na kterých se tvarují,“ vysvětluje můj průvodce provozem a vedoucí výroby Petr Král.

Perfektní práce svářečů

Na každém postu se od lidí očekává perfektní práce, platí to především pro svařování, kde je třeba provést důkladné proměření a napasování dílů k sobě a přesné svaření TIG metodou kov na kov. „Já ve firmě pracuji už třetí rok, začínal jsem v Ústí nad Labem, ale toto pracoviště je mnohem lepší. Máme tu perfektně vybavené svářečské profi stoly, hala je dobře klimatizovaná, slušné je i sociální zázemí. Až pojedeme naplno a odvedeme kvalitní práci, dostaneme velmi dobré ohodnocení,“ sdělil svářeč Jaroslav Mazanec.

Svařence prochází dalšíma rukama, odmastí se a očistí a zkontroluje se přesnost spojů. Na konci výrobního řetězce se seznamuji s montážní linkou. Je zatím jedna, ale po spuštění výroby se i na tomto oddělení bude pracovat ve dvou směnách. Podle technické dokumentace se konstrukce jednotek vyplňuje izolačním materiálem, vytmelí a vyčistí, případně zabalí do vakuovaných obalů. V případě montáže přístrojového vybavení či elektrozařízení, které provádějí v Německu vyškolení elektrikáři, prochází jednotka kontrolami funkčnosti a náročnými elektro zkouškami.

„Dbáme na to, aby si všichni pracovníci perfektně osvojili výrobní postup a náš závod získal důvěru vedení skupiny a našich odběratelů. Výrobní proces je nastaven tak, aby v něm nebylo problémové místo, které by vyvolávalo u lidí stres,“ říká vedoucí výroby Petr Král.

Ventilátorové filtrační jednotky z Krupky se tak mohou brzy zařadit k produktům ostatních firem M+W Group, které působí ve více než 20 zemích po celém světě. Společnost si cení toho, že může přispívat k čistému pracovnímu prostředí a nezatěžuje prostředí životní.