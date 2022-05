Historická blamáž. Čeští hokejisté podlehli Rakousku po nájezdech

Český tým působil v úterní bitvě příliš klidně, nebojoval a ve finále dostal přes prsty. „Rakušané jsou outsideři, ale poslední zápasy hrají velice dobře, nedostávají branky. A proti takovému houževnatému týmu to ne vždy jde. I proto, že se klukům nechtělo proti důraznému soupeři jít do míst, kde to nejvíce bolí a láme se. To se musí změnit,“ poznamenal.

Dvě porážky ještě nejsou tragédie

Nečekaná porážka ani podle hokejové brankářské legendy z Valašska v pořádku není. „Očekávám, že v kabině ze všech hvězd vystoupí nějaká osobnost, bouchne do stolu a připomene všem, proč jsou na MS a co chtějí! Všichni hráči z NHL nemusí být nejlepší, ale malými věcmi musí pomoci týmu. Když se všichni začnou povzbuzovat, pomáhat si, náš výkon půjde nahoru,“ je optimistou Čechmánek.

„Ze dvou porážek po sobě bych tragédii nedělal. Je to začátek, řada věcí je třeba doladit, vypilovat. Už jsme nejednou zažili, že řada mistrů neměla ideální vstup do šampionátu, ale rozehráli se a nakonec slavili. Já český tým nezatracuji,“ dodal 51letý hokejista a nyní trenér, jemuž se také líbí, že prostor dostávají všichni tři nominovaní brankáři.

„Trenér je nezná, musí je poznat v akci. V tak náročném turnajovém programu je také potřeba rozložit zátěž na více gólmanů. Na top zápasy musí být brankář připravený jak po fyzické, tak i psychické stránce,“ dodal Roman Čechmánek.