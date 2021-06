„O síle Finů víme, známe je. Ale kvůli čtvrtfinále jsme tady. Doufám, že to zvládneme. Nálada je bojovná,“ řekl asistent Martin Straka.

„Zdravá nervozita tam je, ale jak spadne buly, přestanete na to myslet a soustředíte se jen na každé střídání,“ doplnil obránce Libor Šulák.

Národní tým sehrál s Finskem v play-off fázi mistrovství světa několik památných bitev. K zápasům se Seveřany se váže i hodně milníků. Mistrovský hattrick po finálovém triumfu v prodloužení, dvougólové představení Jaromíra Jágra na šampionátu v Praze i poslední česká medaile, která je už hodně zaprášená.

Před dlouhými devíti lety Češi v helsinském chrámu Hartwall Areně skolili Finy 3:2 a slavili bronz. Od té doby se z žádné placky neradovali. Vzpomínkami na dřívější úspěchy se to hemží českou kabinou. Pro hráče je to velký motivační prvek.

„Třeba tam budu taky vylepený jednou, až budou hrát mladší kluci. Každý touží po úspěchu,o po medaili, o tom se nemusíme bavit,“ svěřil se Šulák.

„Finové mají kluky, kteří už šampionát vyhráli. V tom jsou trochu před námi, jsou zkušenější. Doufám, že do toho dobře nastoupíme, nebudeme nervózní,“ pravil útočník Jan Kovář.

Mimochodem – zkušený český kapitán se v roce 2015 podílel na čtvrtfinálové výhře nad Finy dvěma góly, stejně jako Jágr.

