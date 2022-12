Přínos geniálního fotbalisty pro tým je nesporný, bez Messiho by Jihoameričané katarský šampionát nikdy nevyhráli. Pouhých 170 centimetrů měřící nadpozemšťan napodobil Maradonův individuální příspěvek z roku 1986, své spoluhráče doslova dotáhl k mistrovskému titulu. Vypjaté okamžiky zvládal jako by byl bez nervů, například způsob, jakým zahrával pokutové kopy, byl neuvěřitelný. 35letého virtuóze nezlomily ani dva slepené góly Francouzů a ani jejich vyrovnání na konci nastavení. Stále měl obrovskou vůli dosáhnout na zlatý grál. S šest kilo vážícím pohárem se mazlil zaslouženě, nikomu jinému by neslušel jako jemu.