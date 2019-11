Pokud dnes hovoříte o sanitce, nejspíše si představíte velké žluté výkonné auto, které se řítí bleskovou rychlostí k akutnímu případu. Nutno ale podotknout, že ne tomu vždy tak bylo. Technologie se do tohoto bodu musela dostat a v některých případech to byl běh na delší trať.

Škoda 1203. | Foto: Škoda

I takto vzpomíná na práci záchranářů lékařka Anna Vrbovcová, která jezdí jako lékařská posádka sanitky již od začátku 80. let. „Největší rozdíl je jednak v technické vybavenosti vozů, tak i ve vozech samotných,“ vyprávěla. „Je to taková veselá historka, že když jste jeli s houkající sanitkou 1203 do kopce, tak vás předjížděla auta úplně v klidu,“ řekla s úsměvem. Tehdy ale záchranářům jistě moc do smíchu nebylo, když potřebovali pacienta dostat co nejrychleji do nemocnice.