Zdroj: archiv Vojtěcha Černého

První kontakt s hudebními nástroji jsem měl už jako malé dítě doma, kde mě táta začal učit první tóny a ukazoval různé nástroje, které v té době měl. Další klíčový krok bylo, že mě rodiče přihlásili do ZUŠ. Když mě tehdejší ředitel umělecké školy zkoušel u klavíru v rámci podávání přihlášky, říkal mamce, ať mě do hudebky nedává, že absolutně nemám hudební sluch ani rytmus. Ona to i přes to udělala a dnes o 17 let později studuji konzervatoř. Jsem jí za to vděčný.