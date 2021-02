Zdroj: Josef Veselý

Přechod z papírových statistik na elektronické má praktický důvod. „V papírových statistikách se poměrně obtížně něco vyhledává, navíc je to práce na hodně času. Pracuji v IT firmě, ve které podobné programy děláme a prodáváme. Jako koníček jsem se rozhodl, že naprogramuji stránky a vložím do nich naše historické statistiky. Je to trochu upravený jednoduchý databázový program,” sdělil Veselý, který odhadl, kolik času mu zabral jen přepis zápasů. „Jeden zápas zabere třeba pět minut a těch zápasů je tam zhruba dva tisíce. To je necelých 167 hodin.”