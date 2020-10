Zdroj: archiv Miloše Kratochvíla

Jeho zákazníky jsou zatím soukromé osoby. Na nedostatek práce si ale nestěžuje. Těšilo by ho však, kdyby mohl vyrábět herní prvky také pro veřejný prostor. Do jara by proto rád stihl splnit veškeré náležitosti, které jsou nutné pro stavbu hřišť pro města, obce či mateřské školy. Do budoucna by také rád vybudoval showroom, kde by jeho hřiště byla vystavená a vzniklo by tak i větší zázemí pro firmu.