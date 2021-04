Ján Kudlička byl trenérem.Zdroj: se souhlasem Jána Kudličky

Než Kudlička přišel do Brozan, tak absolvoval několik trenérských štací. „Z Brňan jsem jako trenér odešel do Roudnice, pak do Štětí na několik let. Následně jsem šel do Litoměřic, se kterými jsem postoupil do divize. Pak jsem už zakotvil natrvalo v Brozanech. Tam jsem neměl jednu konkrétní funkci, ale jezdil jsem jako vedoucí na zápasy, spolupracoval jsem s trenérem Jiřím Němcem, dříve s Václavem Rysem,“ objasnil a dodal, že dobré vzpomínky má na Roudnici. „V té době to byla mekka fotbalu v okresu. Hráči chodili do zaměstnání, neměli problémy s tréninkovou morálkou,“ poznamenal.