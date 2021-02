Zdroj: archiv Pavly Šebkové

V současné době dokončuje finální úpravy na čtyřech říkankových knihách pro nejmenší děti. Další dvě má rozepsané. „Jsem tak trošku blázen, mám rozpracovaných vlastně šest knih,“ poznamenává Pavla Šebková, která ještě k tomu přispívá do časopisu Naše kočky, kde ji vycházejí pohádky a příležitostně ilustruje i různé zakázky. Mimo to se už od dětství zabývá i tvorbou loutek a diorám. Jako malé se jí líbilo, že si může pro svou hru vyrobit cokoli, co zrovna potřebuje. „Přiznám se, že bych nejraději dělala všechno pořád. Bohužel mi však narostly jen dvě ruce. Kdybych však byla jako můj velký vzor Jiří Trnka, nezdržovala bych se s jednou rukou a kreslila rovnou oběma. O to víc času by zbývalo na loutky,“ uzavírá nadaná umělkyně.