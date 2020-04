Manžel, batole, pes a zahrada, to je samo o sobě pro mladou maminku dost velký záběr. Když do toho ale přijde ještě karanténa, tak by to pro mnohého mohlo být k nesnesení. Ne tak pro Janu Stráníkovou z Roudnice nad Labem. Ta aktuální situaci zvládá docela dobře, a to, jak sama říká, díky skvělému manželovi a svojí zahradě.