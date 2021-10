Už desátým rokem vede doksanské rybáře Václav Šťástka, který „předsedování“ převzal po místním patriotovi a milovníkovi řeky Oharky Vladimíru Krpešovi starším.

Václav Šťástka Zdroj: archiv V. Šťástky„Naše místní skupina byla založena už v roce 1929, tehdy pod názvem Rybářský klub pro Brozany a Doksany. Při oslavách 80. výročí jsme v roce 2009 vydali almanach, který popisuje celou historii a vývoj naší místní skupiny. Po deseti letech jsme na něj navázali velkým fotoalbem,“ přibližuje Šťástka.

V současné době má skupina 135 členů. Mezi nimiž jsou i čtyři ženy. Podle Václava Šťástky jsou však budoucností děti a mládež, kterých je v kroužku nyní 24.

„Po několika slabších letech, kdy jsme malý zájem dětí o rybaření přičítali jiným zájmům především o počítače a různé jiné technické vymoženosti dnešní doby, se podařil celkem úspěšný obrat a jsme za to rádi. Děti při naší místní skupině vede zkušený rybář Zdeněk Novák, který jim umí vysvětlit různé fígle a zasvětit je do umění rybařiny,“ chválí kolegu Šťástka a vysvětluje, že kroužek není jen o rybách, ale také o kladném přístupu k přírodě, která k řece neodmyslitelně patří.

Revír doksanských rybářů, který obhospodařuje místní organizace Českého rybářského svazu v Litoměřicích, začíná v rámci Ohře u soutoku řek Labe a Ohře a končí u jezu v Hostěnicích. Kromě toho se starají ještě o podrevíry, jež tvoří slepá ramena Ohře či rybníky.

Nejhojnějšími úlovky v těchto vodách jsou kapr obecný, cejn velký a také amur bílý. „Mezi nejčastěji lovené dravce patří sumec velký, jedná se o naši největší rybu a na Ohři byl v minulosti uloven jedinec v délce dvou metrů. Dále se jedná o okouna říčního, který nabyl ochranu v době hájení, tak jako je tomu u ostatních druhů dravců s tím, že mu byla také stanovená nejmenší lovná míra 20 centimetrů,“ popisuje Václav Šťástka, který na Ohři, právě poslední den v roce 2004, kdy se šel s kamarády rozloučit s řekou, ulovil lososa obecného s mírou 88 centimetrů.

Zdroj: DeníkK práci rybářů tradičně patří také výlovy. Doksanští ho pravidelně dělají na chovném rybníku u autokempu v sousedních Brozanech nad Ohří. Ten letošní se tam koná právě tuto sobotu 25. září. Všechny ryby, které vyloví, následně vysadí do svého revíru a podrevírů.

Součástí členství v místní skupině jsou také brigády, kdy má každý rybář povinnost odpracovat v každém kalendářním roce deset hodin brigád. „Pokud toho z jakéhokoli důvodu není schopen, může si brigády zaplatit. U každé místní organizace je to jiná částka. V naší místní skupině pořádáme brigády především v zimě, kdy chodíme řezat rybám průduchy a zjara, kdy se většinou vysazují ryby. Provádíme také úklidy revíru a samozřejmě zmíněné výlovy a vysazování ryb, které se do brigád započítávají,“ doplňuje Šťástka.

Kvůli epidemii covidu nemohli ani rybáři v Doksanech pořádat brigády, tak jak byli zvyklí. Soustředili se proto jen na to nejnutnější, což bylo v zimě vyřezávání průduchů v ledu a jarní a podzimní vysazování a výlov.

„To co nás velice mrzí, byla nemožnost konání tradičních závodů, které jsme pořádali do roku 2019 již 41 let bez přestání. Doufáme, že už se vše v dobré obrátí a závody v roce 2022 se opět budou moci uskutečnit,“ uzavírá předseda doksanských, kteří zároveň aktivně pomáhají v obci pořádat i dětské dny, které se kvůli koronaviru konaly v náhradních termínech.