Pomáhat mi není cizí, říká Filip Votoček

Nápad jak pomáhat vlastně vznikl na jednom pikniku, který pořádáme s přáteli z iniciativy Retro Štětí. Jako občanská iniciativa nemáme sponzory a většinu pořádaných akcí hradíme ze svého. Nás to ale moc netrápí, protože ty akce tolik nestojí. Jsou ale spolky a oddíly, které pracují s dětmi a tam už je nedostatek peněz velký problém a pro některé spolky to může být i likvidační. Začal jsem tedy přemýšlet, jak by se jim dalo pomoci.