V posledních letech se fotbalisté kromě samotného sportu a pořádání akcí pro děti snaží obnovovat i zázemí a hřiště. Velkou proměnou tak prošly kabiny i okolní travnatá plocha. „K dnešnímu dni máme kabiny prakticky zrekonstruované, chybí už jen fasáda. Naší poslední akcí byla střecha. Téměř všechny opravy jsme dělali svépomocí, kdy materiál zaplatila obec. Do budoucna bychom rádi zapracovali na zlepšení kvality trávníku, což znamená nejprve zajistit závlahu a poté i rekonstrukci hrací plochy,“ uzavírá s plány na další období Zdvořák.

I tak se ale dětem snaží fotbalisté ve vesnici věnovat. Ve spolupráci s obecním úřadem pořádají například dětské dny. Letos nově uspořádali rozloučení s prázdninami, kde nechybělo sportovní a kulturní vyžití jak pro nejmenší, tak i dospělé. „Podsedické děti si zahrály fotbal proti dětem ze Vchynic a Lovosic a dospělí proti Berger týmu. Na vše dohlíželi bývalí skvělí fotbalisté, pan Panenka a pan Dobiáš. Bylo to příjemně strávené odpoledne,“ popisuje Zdvořák.

/LIDÉ ODVEDLE/ Není zcela obvyklé, aby při fotbalovém zápase jeden tým nasázel soupeři šestnáct branek. V polovině září se toto skóre podařilo uhrát podsedickým fotbalistům. Na domácím hřišti si při utkání se Zahořany zapsali do své historie výsledek 16:0.

