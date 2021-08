Jako oáza klidu a tak trochu jako návrat do starých časů působí na návštěvníka pobyt v Hravé dílně U Slunečnice sídlící na náměstí v Libochovicích. Zájemci si tu mohou osvojit tradiční, ale také netradiční a modernější ruční práce a seznámit se s řemesly našich předků. Jedná se například o plstěné výrobky, dekorace vytvořené s pomocí drátků, šití, macramé a také starobylou techniku paličkování a mnoho dalšího.

Dílnu teprve loni na podzim otevřely dvě kamarádky Irena Hejhalová a Hana Drobná. „S Hankou jsme předtím jezdily na různé jarmarky, kde jsme naši tvorbu ukazovaly. Pak jsme se ale rozhodly, že potřebujeme prostory, kde bychom měly uložený materiál, ale zároveň jsme nechtěly mít jen sklad. Tak vznikla Hravá dílna, kam za námi mohou lidé přijít a sami si také něco vytvořit,“ líčí Irena Hejhalová.

Mezi hlavní rukodělné techniky patří v dílně plstění ovčího rouna, kdy se používá speciální jehla s háčky, která se do rouna zapichuje. Z plsti pak mohou vzniknout například lehoučké panenky, víly nebo i přívěsky na klíče. Další dovednosti, které se zájemci U Slunečnice mohou naučit, je drátkování a hlavně paličkování.

Paličkování se Irena Hejhalová, civilním povoláním zdravotní setra, věnuje ve svém volném čase už osmým rokem a svůj um v poslední době předává dál na kurzech. „Už ani přesně nevím, jak ke mně paličkování přišlo. Ale už mě nepustilo. Je to věc, která když vás chytne, tak ji máte do konce života. Herdulku máte doma a kdykoli k ní můžete zasednout a vytvářet krajku. Je to svým způsobem i relax,“ popisuje s tím, že rukodělným technikám se začala více věnovat poté, co jí odrostly děti.

Začátečníkům s paličkováním radí soustředění a pravidelný trénink. Ten je podle ní ze začátku nutný alespoň dvakrát týdně. „Pokud k tomu někdo sedne jednou za měsíc, nikam se neposune. Pomohou také kurzy, kde lze získat cenné tipy, ale také existuje spousta knížek. Samotné mi trvalo asi rok, než jsem si techniku dobře osvojila,“ říká Irena Hejhalová. Její krajky zdobí například i záložky do knížky, kterými společně s knihou ráda na Vánoce obdarovává svou rodinu a přátele.

Obě kolegyně v libochovické dílně kromě zmíněných technik pořádají i další kurzy tvoření. U Slunečnice mají otevřeno vždy v úterý od 16 do 18.30 hodin a také v sobotu po většinu dne.

Každý měsíc je navíc tematicky založený podle dané aktivity. Tento víkend půjde o tvorbu z drátků a zlomků minerálů, ze kterých vznikne dekorativní stromeček. Srpen pak bude patřit šití polštářků a hraček.