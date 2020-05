Zdroj: Jakub Vítek

Krom sportovního života však učí i na litoměřické základní škole, zároveň dělá pro FAČR oficiální doprovod zahraničním fotbalovým reprezentacím, které přijedou do České republiky. "Nejvíc mi utkvěla v hlavě asi amatérská německá reprezentace, a pak samozřejmě Brazílie a Anglie," vypočítá. Právě návštěva "Kanárků" v srdci Evropy zavála do Deníku i externistu Jakuba Vítka, autora tohoto článku. "Je to pravda, je to můj žák v osmé třídě, kde jsem třídním učitelem. Kuba se zajímá o sportovní publicistiku, podařilo se mi domluvit mu rozhovor s brankářem Alissonem, jenž chytá i za Liverpool. Byl to jediný český novinář, který se k Brazilcům dostal, takže jeho rozhovor pochopitelně nezůstal jen na školním webu," uculí se.