Loni dostal můj život nový směr a to tím, že se ze mě stala čerstvá babička. Pravda, necítím se na to, ale je to tak. Nejstarší dcera se stala matkou krásné holčičky a já si to náramně užívám. Je to nová a krásná zkušenost. Je to jen důkaz toho, že život stále přináší něco nového. Nové lidi, zážitky a nové zkušenosti, stále se něco děje a my to musíme přijmout. Jen to potvrzuje můj názor, že opravdu není pozdě otevírat se novým věcem, bez ohledu na věk.