Pravdou je, že jsem jako mnozí mladí utekla po škole z malého městečka do Prahy. Není to úplně to, co mě láká, nejraději bych žila v malém domku uprostřed přírody, ale zatím to nejde. Naštěstí se mi podařilo spojit to, co mě baví, s prací. Prodávám totiž v obchodě s ezoterickými potřebami. Přesto jakmile mohu, tak utíkám do přírody. Naštěstí teď bydlím na okraji Prahy a do Šáreckého údolí to nemám daleko. A tam je krásná příroda – lesy, skály, potok a dokonce i staré hradiště.