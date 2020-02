Doma jsem si pak řekl, že bych se mohl začít trochu hýbat. No jo, co ale po šedesátce dělat? Běhat? Chodit na tůry? To nebylo po mě. Nebožka ženy mi na to řekla, že bych mohl vytáhnout ze sklepa to svoje staré kolo. Alespoň by po letech našlo uplatnění. Nebyl to špatný nápad. Sedl jsem tedy na kolo a pomalu rozhýbával svoje staré tělo. Časem jsem koupil nové kolo a s ním začaly narůstat i počty kilometrů na „jeden zátah.“