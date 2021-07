/LIDÉ ODVEDLE/ Na začátku července začne v litoměřické hradní galerii výstava až snových a pohádkových obrazů malíře Eduarda Bárty. Mostecký malíř samouk se tvorbě věnuje už zhruba třicet let. Zpočátku maloval jen po večerech a občas o víkendech. Naplno se své vášni věnuje až posledních sedm let.

Malíř Eduard Bárta a jeden z jeho obrazů | Foto: archiv E. Bárty/koláž Deník

Známé jsou jeho obrazy starého města Most, zaměřuje se však i na pohádkové nebo lidové motivy. Na výstavu do Litoměřic přiveze průřez svou tvorbou. „Budou to například tři obrazy s Mikulášem a čerty, mnou oblíbené Čarodějnice, historický Most v roce 1600 a 1800 a hrad Hněvín. Pak témata s českou krajinou a motivy obecně, Masopust, Veselice, Městečko v zimě,“ popisuje Bárta.