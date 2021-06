Zdroj: Deník/Jan Prošek

Pandemie koronaviru ovlivnila všechny sporty a plavání bylo zasažené, řekl bych, nejvíce. Přístup do bazénu nám byl na dlouhou dobu odepřen úplně a až do nynější doby se zdaleka nepřiblížili tomu, jak by to bylo ideální. To i přes fakt, že tato možnost existuje, jelikož v zahraniční se během posledního roku naučili se situací pracovat. Zásadně mě pandemie ovlivnila i ve studijním a osobním životě, pravděpodobně stejně jako všechny ostatní. Na druhou stranu mi distanční výuka přinesla možnost skloubit sport a školu nehledě na to, kde jsem se nacházel.