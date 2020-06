Zdroj: Deník/Jan Prošek

Do role vedoucího jsem se dostal úplně náhodou. Stalo se tak loni v září díky telefonátu s trenérem juniorů Stadionu Milanem Buďou kvůli plánovanému rozhovoru. V něm se mi zmínil, že k sobě a trenérovi Ondřeji Hříbalovi hledají vedoucího týmu. Nabídl jsem se tedy s tím, že bych mohl tuto funkci zastat. S juniory jsem zažil velmi povedený ročník. Jeho vrcholem byl poslední vzájemný domácí zápas proti rezervě Plzně, se kterou jsme bojovali o postup. Našlo si na něj cestu více než 400 diváků, ti po celou dobu vytrvale mladé kališníky podporovali. Zážitky s juniorským týmem pro mě byly to nejvíc, co jsem měl možnost v Litoměřicích zažít a chtěl bych za ně i touto cestou všem hráčům i trenérům poděkovat.