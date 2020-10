Zdroj: archiv Tomáše Suchánka

V juniorce jsem poté pomáhal Litoměřicím a Děčínu, kde jsem také strávil moc pěkné hokejové momenty. Právě v Děčíně jsem nakoukl poprvé do dospělého hokeje a vyzkoušel si druhou ligu. Tady však nastal zlom, když jsem zároveň nastoupil do zaměstnání. Když chodíte do práce, poté každý den na trénink, je to složité. Hokej mi v tu chvíli přestal dělat takovou radost, jako tomu bylo dříve. Rozhodl jsem se proto naplno věnovat práci a s aktivní hráčskou kariérou jsem se rozloučil.