Zdroj: archiv Terezy Henzlové

A jak se vlastně hnůj bag koni přidělává? „Bag na koni drží díky třem jednoduchým popruhům, které se připnou buď do jakéhokoliv sedla anebo k madlům či obřišníku. To, aby trus do bagu vždy stoprocentně spadl, zajišťuje popruh, kterým se koni k bagu lehce upevní ocas. Jakmile kůň začne vykonávat potřebu a zvedne ocas, tak tím bag otevře,“ vysvětluje chovatelka mechanismus. Koně prý pomůcku snáší většinou bez problémů. Nevoli mohou vyvolat například u citlivějších jedinců, kteří si na ně zpočátku musí postupně zvyknout.